ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер Сочинской таможни при проведении таможенного контроля транспортных средств был задержан автомобиль KIA RIO, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники установили вероятность наличия посторонних вложений.

При последующем досмотре в порогах транспортного средства, в специально изготовленных нишах была обнаружена сокрытая от таможенного контроля табачная продукция. В тайниках пытались провезти более 540 пачек сигарет, произведенных в Абхазии.

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачные изделия и транспортное средство, использованное для незаконной перевозки, изъяты. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.