В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии с Планом подготовки на 2026 год, в Вооруженных силах Республики Абхазия под руководством Начальника Генерального штаба проходит совместная штабная тренировка (СШТ). Главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба поставил перед личным составом оборонного ведомства задачу: подготовка штабов и войск должна проходить в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Именно эти требования заложены в основу замысла СШТ по управлению Вооруженными силами.

Обстановка и практические действия

В ходе тренировки моделируется сложная, динамично меняющаяся оперативно-стратегическая обстановка. Участники отрабатывают широкий спектр практических действий по приведению органов управления и войск в высшие степени боевой готовности. Особое внимание уделяется оперативности принятия решений, непрерывному управлению войсками в условиях максимально приближенных к боевым.

В масштабном мероприятии принимают участие: оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС, командование соединений и воинских частей, военные комиссариаты.

Главная цель тренировки – обеспечение военной безопасности Республики Абхазия с детальной отработкой механизмов кризисного реагирования и достижением высокого уровня взаимодействия.

Тренировка направлена на комплексную проверку готовности органов военного управления к совместному и эффективному решению разнородных задач в период непосредственной угрозы агрессии.

На отдельных этапах СШТ участвует министр обороны Беслан Цвижба.