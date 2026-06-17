СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба проведено оперативное совещание с членами постоянно действующей Межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. На нем присутствовали секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Рауль Лолуа, вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут, первый замгенпрокурора Дамир Квициния, первый зампредседателя Службы государственной безопасности Алхас Чичба, начальник УЭБ и ПК МВД Султан Кабардаев, начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УЭБ и ПК МВД Вадим Гиголаев.