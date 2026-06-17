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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Новости Среда, 17 июня 2026 17:14
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СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба проведено оперативное совещание с членами постоянно действующей Межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. На нем присутствовали секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Рауль Лолуа, вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут, первый замгенпрокурора Дамир Квициния, первый зампредседателя Службы государственной безопасности Алхас Чичба, начальник УЭБ и ПК МВД Султан Кабардаев, начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УЭБ и ПК МВД Вадим Гиголаев.

В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия по усилению борьбы с коррупцией, руководителями правоохранительных органов обозначен ряд задач и план комплексных мероприятий, направленный на выявление, пресечение, раскрытие, и расследование преступлений коррупционной направленности.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 17:19

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