СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба проведено оперативное совещание с членами постоянно действующей Межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. На нем присутствовали секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Рауль Лолуа, вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут, первый замгенпрокурора Дамир Квициния, первый зампредседателя Службы государственной безопасности Алхас Чичба, начальник УЭБ и ПК МВД Султан Кабардаев, начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УЭБ и ПК МВД Вадим Гиголаев.
В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия по усилению борьбы с коррупцией, руководителями правоохранительных органов обозначен ряд задач и план комплексных мероприятий, направленный на выявление, пресечение, раскрытие, и расследование преступлений коррупционной направленности.
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