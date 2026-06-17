В ОЧАМЧЫРЕ СПАСАЮТ ПАЛЬМЫ ОТ ОПАСНОГО ВРЕДИТЕЛЯ
Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре стартовала масштабная кампания по защите и лечению символа черноморского побережья – пальм. Силами МУП «Чистый город» проводится обработка деревьев специализированным препаратом «Эсперо», который призван остановить распространение пальмового долгоносика.
Напомним, что пальмовый долгоносик с недавних пор начал активно поражать пальмы в Абхазии. Так, в центре Очамчыры вредитель уже успел уничтожить 4 взрослые пальмы за короткое время.
Всего предстоит обработать более 300 пальм на территории города. Для достижения максимального эффекта и надежной профилактики эти работы будут производиться регулярно – 2 раза в год.
Последнее от Super User
- ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЙ ФОНД
- ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ШАЛВЫ ХИЗАНИШВИЛИ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
- В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
- ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ