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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ СПАСАЮТ ПАЛЬМЫ ОТ ОПАСНОГО ВРЕДИТЕЛЯ

Новости Среда, 17 июня 2026 18:40
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В ОЧАМЧЫРЕ СПАСАЮТ ПАЛЬМЫ ОТ ОПАСНОГО ВРЕДИТЕЛЯ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. ​В Очамчыре стартовала масштабная кампания по защите и лечению символа черноморского побережья – пальм. Силами МУП «Чистый город» проводится обработка деревьев специализированным препаратом «Эсперо», который призван остановить распространение пальмового долгоносика.

Напомним, что пальмовый долгоносик с недавних пор начал активно поражать пальмы в Абхазии. Так, в центре Очамчыры вредитель уже успел уничтожить 4 взрослые пальмы за короткое время.

​Всего предстоит обработать более 300 пальм на территории города. Для достижения максимального эффекта и надежной профилактики эти работы будут производиться регулярно – 2 раза в год.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 18:43

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