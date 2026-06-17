В ОЧАМЧЫРЕ СПАСАЮТ ПАЛЬМЫ ОТ ОПАСНОГО ВРЕДИТЕЛЯ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. ​В Очамчыре стартовала масштабная кампания по защите и лечению символа черноморского побережья – пальм. Силами МУП «Чистый город» проводится обработка деревьев специализированным препаратом «Эсперо», который призван остановить распространение пальмового долгоносика.​

Напомним, что пальмовый долгоносик с недавних пор начал активно поражать пальмы в Абхазии. Так, в центре Очамчыры вредитель уже успел уничтожить 4 взрослые пальмы за короткое время.

​Всего предстоит обработать более 300 пальм на территории города. Для достижения максимального эффекта и надежной профилактики эти работы будут производиться регулярно – 2 раза в год.