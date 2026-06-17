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Абхазия Информ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ШАЛВЫ ХИЗАНИШВИЛИ

Новости Среда, 17 июня 2026 18:43
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ШАЛВЫ ХИЗАНИШВИЛИ

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. ​ Верховный суд Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Марата Авидзба вынес приговор в отношении Шалвы Хизанишвили.

Хизанишвили Шалва Давидовича признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 274 (шпионаж или умышленно совершенные иностранным гражданином в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия: передача, собирание в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Хизанишвили Ш.Д. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Хизанишвили Ш.Д. до вступления в законную силу остается прежней – содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.

Указанное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 18:43

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