ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ШАЛВЫ ХИЗАНИШВИЛИ
Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Марата Авидзба вынес приговор в отношении Шалвы Хизанишвили.
Хизанишвили Шалва Давидовича признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 274 (шпионаж или умышленно совершенные иностранным гражданином в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия: передача, собирание в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Хизанишвили Ш.Д. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Мера пресечения в отношении Хизанишвили Ш.Д. до вступления в законную силу остается прежней – содержание под стражей.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.
Указанное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.
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