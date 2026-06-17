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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЙ ФОНД

Новости Среда, 17 июня 2026 18:44
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ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЙ ФОНД

Сухум. 17 июня 2026 г. Абхазия-Информ. ​Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части жилищных отношений». Изменения направлены на создание легального механизма перепрофилирования объектов жилищного фонда под государственные и социальные нужды.

Действующая статья 11 Жилищного кодекса РА устанавливала жесткие ограничения на изменение целевого назначения недвижимости. Перевод жилья в нежилой фонд допускался исключительно по решению местных органов госуправления для использования в коммерческих целях. При этом перевод разрешался только для помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных или индивидуальных жилых домов в городских населенных пунктах.

В действующем законодательстве полностью отсутствовал правовой механизм перевода жилых зданий и помещений в нежилые для государственных нужд. Этот правовой вакуум существенно ограничивал возможности органов власти по размещению государственных учреждений, медицинских и образовательных организаций, объектов социальной инфраструктуры или обеспечению безопасности.

Принятый законопроект устраняет существующие барьеры и адаптирует нормативную правовую базу к текущим экономическим и социальным задачам.

Документ устанавливает легальный и прозрачный механизм изменения статуса недвижимости из жилого в нежилой фонд, если это необходимо для удовлетворения публичных интересов и решения социально-экономических задач.

Согласно законопроекту, исключительное право принимать решения о переводе жилых домов и помещений в нежилые для государственных и социальных нужд закрепляется за Кабинетом министров.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2026 18:47

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