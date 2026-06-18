В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Центр обработки данных станет ключевым элементом цифровой инфраструктуры страны. Его основная задача – создание системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления, расширить возможности предоставления государственных услуг и обеспечить надежную защиту информации.

«Создание ЦОД – это действительно новый этап в развитии цифровой экономики нашей страны. Еще три года назад было принято решение о реализации этого крупного проекта. Я по поручению президента возглавлял рабочую группу. И вот сегодня, спустя три года, мы совершенно точно можем отметить, что проект успешно реализован. Более того, этот проект создает новые возможности для развития экономики. И это, безусловно, безопасность хранения данных. Если мы говорим об информационной безопасности страны, то ЦОД необходим», - сказал президент Бадра Гунба на открытии ЦОД.

Президент также отметил дополнительные возможности для государственных служб — в частности, по внедрению программы по установке контрольно-кассовых аппаратов.

Глава государства добавил, что здесь также могут размещаться базы данных не только органов государственной власти, но и частных компаний, которые обладают расширенным объемом информации. Бадра Гунба подчеркнул, что все эти возможности сегодня создаются государством, назвав проект приоритетным.

Глава государства также подчеркнул, что в случае необходимости есть возможность расширить объемы цифровых данных дополнительными мощностями.

В завершение Президент выразил благодарность всем, кто работал над созданием центра. Бадра Гунба подчеркнул, что это позволит выйти на качественно новый уровень в сфере информационных технологий, и выразил надежду, что такие шаги станут прорывными для экономики.

«Мы присутствуем в весьма важном мероприятии. Президент часто говорит о том, что цифровизация, автоматизация всех процессов, которые задействованы в системе госуправления нашей страны, должны воплощаться в жизнь. Это как раз первый шаг к этому развитию. Совершенствоваться системы будут, будем двигаться вперёд. Я поздравляю всех, кто принимал активное участие в реализации этого проекта. Поздравляю исполнителей, и надеюсь на то, что дальше будем сотрудничать и развивать тему цифровизации, в том числе и в предоставлении государственных услуг нашему населению», – сказал Владимир Делба.

Проект реализован Госкомитетом по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.