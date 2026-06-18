 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Новости Четверг, 18 июня 2026 18:04
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. ​В Сухуме состоялось торжественное открытие Государственного центра обработки данных (ЦОД), реализованного Государственным комитетом РА по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. В церемонии открытия приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, члены Правительства, депутаты Парламента.

Центр обработки данных станет ключевым элементом цифровой инфраструктуры страны. Его основная задача – создание системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления, расширить возможности предоставления государственных услуг и обеспечить надежную защиту информации.

«Создание ЦОД – это действительно новый этап в развитии цифровой экономики нашей страны. Еще три года назад было принято решение о реализации этого крупного проекта. Я по поручению президента возглавлял рабочую группу. И вот сегодня, спустя три года, мы совершенно точно можем отметить, что проект успешно реализован. Более того, этот проект создает новые возможности для развития экономики. И это, безусловно, безопасность хранения данных. Если мы говорим об информационной безопасности страны, то ЦОД необходим», - сказал президент Бадра Гунба на открытии ЦОД.

Президент также отметил дополнительные возможности для государственных служб — в частности, по внедрению программы по установке контрольно-кассовых аппаратов.

Глава государства добавил, что здесь также могут размещаться базы данных не только органов государственной власти, но и частных компаний, которые обладают расширенным объемом информации. Бадра Гунба подчеркнул, что все эти возможности сегодня создаются государством, назвав проект приоритетным.

Глава государства также подчеркнул, что в случае необходимости есть возможность расширить объемы цифровых данных дополнительными мощностями.

В завершение Президент выразил благодарность всем, кто работал над созданием центра. Бадра Гунба подчеркнул, что это позволит выйти на качественно новый уровень в сфере информационных технологий, и выразил надежду, что такие шаги станут прорывными для экономики.

«Мы присутствуем в весьма важном мероприятии. Президент часто говорит о том, что цифровизация, автоматизация всех процессов, которые задействованы в системе госуправления нашей страны, должны воплощаться в жизнь. Это как раз первый шаг к этому развитию. Совершенствоваться системы будут, будем двигаться вперёд. Я поздравляю всех, кто принимал активное участие в реализации этого проекта. Поздравляю исполнителей, и надеюсь на то, что дальше будем сотрудничать и развивать тему цифровизации, в том числе и в предоставлении государственных услуг нашему населению», – сказал Владимир Делба.

Проект реализован Госкомитетом по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 18 июня 2026 18:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЙ ФОНД В ГОРАХ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ИРИС ВИНОГРАДОВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.