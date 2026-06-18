В ГОРАХ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ИРИС ВИНОГРАДОВА

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Работница Сочинского национального парка Наталья Елагина обнаружила редкий вид цветка в горных районах Абхазии, который практически исчез с территории данного региона. На высоте приблизительно 2000 метров она нашла ирис Виноградова. Это карликовое растение отличается удивительной морозостойкостью и красотой, привлекая внимание ученых.

«Из дикорастущих ирисов мне ранее был знаком только сибирский, колхидский и ложноаировый. Поэтому, когда я заметила этот карликовый ирис рядом с тающим снегом на высоте 2000 метров, сразу поняла: в горах России и Абхазии подобного не встречала. Интуиция подсказывала: «Это ценная находка!»», – поделилась своим открытием учёная.

Как она отметила, высота растения не превышала 10 сантиметров. Ирис выделяется линейными четырёхгранными листьями и крупными жёлтыми цветами без запаха. Обычно этот вид цветёт в конце весны или начале лета и отличается необычайной морозостойкостью, перенося температуру до 23 градусов мороза.