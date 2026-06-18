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Абхазия Информ

ОЧАМЧЫРА ПРИМЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Новости Четверг, 18 июня 2026 18:12
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ОЧАМЧЫРА ПРИМЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 20-21 июня в Очамчыре пройдет Открытый республиканский шахматный турнир. Соревнования соберут шахматистов разных возрастных категорий из районов республики. В программе турнира предусмотрены соревнования в трех группах: МД7 (спортсмены 2019 года рождения и младше), МД9 (2017 года рождения и младше), а также турнир А, в котором смогут принять участие все желающие шахматисты.

Организаторами соревнований выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация шахмат Абхазии при содействии администрации Очамчырского района и Министерства просвещения.

Турнир пройдет по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени рапид – 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Главным судьей соревнований назначен Отар Хурхумал.

Регистрация участников начнется в 11:00, начало соревнований – в 12:00.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 18 июня 2026 18:14

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