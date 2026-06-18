ОЧАМЧЫРА ПРИМЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 20-21 июня в Очамчыре пройдет Открытый республиканский шахматный турнир. Соревнования соберут шахматистов разных возрастных категорий из районов республики. В программе турнира предусмотрены соревнования в трех группах: МД7 (спортсмены 2019 года рождения и младше), МД9 (2017 года рождения и младше), а также турнир А, в котором смогут принять участие все желающие шахматисты.