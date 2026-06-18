ОЧАМЧЫРА ПРИМЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 20-21 июня в Очамчыре пройдет Открытый республиканский шахматный турнир. Соревнования соберут шахматистов разных возрастных категорий из районов республики. В программе турнира предусмотрены соревнования в трех группах: МД7 (спортсмены 2019 года рождения и младше), МД9 (2017 года рождения и младше), а также турнир А, в котором смогут принять участие все желающие шахматисты.
Организаторами соревнований выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация шахмат Абхазии при содействии администрации Очамчырского района и Министерства просвещения.
Турнир пройдет по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени рапид – 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый ход.
Главным судьей соревнований назначен Отар Хурхумал.
Регистрация участников начнется в 11:00, начало соревнований – в 12:00.
Последнее от Super User
- ФЕДЕРАЦИЯ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ТУРЦИИ ПЕРЕДАЛА МИНЗДРАВУ АБХАЗИИ МЕДОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
- ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАЦИЯ» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
- АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ ПО МАРШРУТУ СУХУМ – ОРЕНБУРГ
- РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА «ПУТЕШЕСТВУЙ!»
- ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА ВЕНЕСУЭЛЫ