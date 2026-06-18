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Абхазия Информ

ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Четверг, 18 июня 2026 18:15
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ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На полях Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве заместитель министра туризма Абхазии Дмитрий Зантария встретился с заместителем министра туризма Венесуэлы Маркосом Мединой. От Венесуэлы во встрече также участвовали глава государственной компании «Венетур» Делис Альварес, и генеральный директор компании «Венетур Русиа» Калим Д'Элия.

Стороны обсудили предстоящее подписание межведомственного соглашения, обмен опытом в сфере туризма, совместные инициативы, а также перспективы организации прямого авиасообщения.

Ключевым итогом переговоров стала договорённость о визите ведущих венесуэльских туроператоров в Абхазию. В ходе поездки они смогут на месте оценить курортный потенциал и инфраструктуру республики, что позволит определить конкретные шаги по наращиванию взаимных туристических потоков.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 18 июня 2026 18:19

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