ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На полях Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве заместитель министра туризма Абхазии Дмитрий Зантария встретился с заместителем министра туризма Венесуэлы Маркосом Мединой. От Венесуэлы во встрече также участвовали глава государственной компании «Венетур» Делис Альварес, и генеральный директор компании «Венетур Русиа» Калим Д'Элия.

Стороны обсудили предстоящее подписание межведомственного соглашения, обмен опытом в сфере туризма, совместные инициативы, а также перспективы организации прямого авиасообщения.

Ключевым итогом переговоров стала договорённость о визите ведущих венесуэльских туроператоров в Абхазию. В ходе поездки они смогут на месте оценить курортный потенциал и инфраструктуру республики, что позволит определить конкретные шаги по наращиванию взаимных туристических потоков.