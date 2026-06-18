РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА «ПУТЕШЕСТВУЙ!»
Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках Международного туристического форума «Путешествуй!», проходящего в Москве, делегация Министерства туризма Республики Абхазия провела ряд рабочих встреч с российскими и зарубежными коллегами.
В том числе, состоялась встреча с министром туризма Краснодарского края Василием Воробьёвым. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы обмена профессиональным опытом, а также возможности организации программ повышения квалификации для сотрудников Министерства туризма Республики Абхазия.
Проведённые на полях форума встречи подтвердили взаимный интерес сторон к расширению партнёрских связей и дальнейшему развитию туристической отрасли как в Абхазии, так и в регионах-партнёрах.
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