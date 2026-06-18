Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. География полётов из Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба расширяется. С 8 июля авиакомпания «РусЛайн» начинает выполнение прямых рейсов по маршруту Сухум – Оренбург, сообщает пресс-служба аэропорта. Полётная программа продлится в течение всего летнего сезона – до 3 сентября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на 50-местных самолётах Bombardier CRJ100/200.

Из Сухума – по средам, вылет в 19:10, прибытие в Оренбург в 00:05 (четверг).

Из Оренбурга – по четвергам, вылет в 11:50, прибытие в Сухум 12:35.

Время в пути: 2 часа 55 минут.

«Открытие нового маршрута – еще один важный шаг в развитии маршрутной сети аэропорта Сухум и расширении авиационной связности Абхазии с регионами России. Оренбург – один из крупнейших промышленных и культурных центров Южного Урала, и прямое сообщение откроет для наших пассажиров дополнительные возможности для деловых, семейных и туристических поездок. Уверены, что направление будет востребовано», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба Руслан Блиндюк.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании-перевозчика.