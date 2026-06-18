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Абхазия Информ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАЦИЯ» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Новости Четверг, 18 июня 2026 18:25
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАЦИЯ» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Коллектив детской хореографической студии «Грация» из города Сухум, под руководством Шимчак Ольги, выступили в городе Грозном, Чеченской Республики, на Международном многожанровом конкурсе «Дружба Народов», где заслуженно стали лауреатами 1 степени.

Это событие стало триумфальным для «Грации», первого в истории Абхазии коллектива современной хореографии, вышедшего на международную арену.

Этот престижный конкурс собрал множество талантливых коллективов, и победа «Грации» стала настоящим подтверждением высокого уровня мастерства и артистизма участников студии.

Кроме того, коллектив удостоен гран-при на международном хореографическом конкурсе «Адзыхь», который проходил в городе Сухум. Эта награда стала еще одним подтверждением их выдающихся способностей к танцевальному искусству.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 18 июня 2026 18:27

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