ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАЦИЯ» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Коллектив детской хореографической студии «Грация» из города Сухум, под руководством Шимчак Ольги, выступили в городе Грозном, Чеченской Республики, на Международном многожанровом конкурсе «Дружба Народов», где заслуженно стали лауреатами 1 степени.
Это событие стало триумфальным для «Грации», первого в истории Абхазии коллектива современной хореографии, вышедшего на международную арену.
Этот престижный конкурс собрал множество талантливых коллективов, и победа «Грации» стала настоящим подтверждением высокого уровня мастерства и артистизма участников студии.
Кроме того, коллектив удостоен гран-при на международном хореографическом конкурсе «Адзыхь», который проходил в городе Сухум. Эта награда стала еще одним подтверждением их выдающихся способностей к танцевальному искусству.
Последнее от Super User
- ФЕДЕРАЦИЯ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ТУРЦИИ ПЕРЕДАЛА МИНЗДРАВУ АБХАЗИИ МЕДОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
- АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ ПО МАРШРУТУ СУХУМ – ОРЕНБУРГ
- РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА «ПУТЕШЕСТВУЙ!»
- ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ТУРИЗМА ВЕНЕСУЭЛЫ
- ОЧАМЧЫРА ПРИМЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР