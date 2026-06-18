ФЕДЕРАЦИЯ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ТУРЦИИ ПЕРЕДАЛА МИНЗДРАВУ АБХАЗИИ МЕДОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Федерация абхазских культурных центров Турции оказала помощь системе здравоохранения Абхазии, передав в дар Министерству здравоохранения медицинское оборудование и инвентарь на сумму более 1,4 млн руб. Среди переданного оборудования электрокардиографы, инфузионные насосы, аспираторы, светильники для операционных, негатоскопы, дыхательные аппараты, медицинские столы и другие необходимые медицинские изделия.