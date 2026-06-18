ФЕДЕРАЦИЯ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ТУРЦИИ ПЕРЕДАЛА МИНЗДРАВУ АБХАЗИИ МЕДОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
Сухум. 18 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Федерация абхазских культурных центров Турции оказала помощь системе здравоохранения Абхазии, передав в дар Министерству здравоохранения медицинское оборудование и инвентарь на сумму более 1,4 млн руб. Среди переданного оборудования электрокардиографы, инфузионные насосы, аспираторы, светильники для операционных, негатоскопы, дыхательные аппараты, медицинские столы и другие необходимые медицинские изделия.
«Мы благодарны руководству «Абхазфеда» за эту важную помощь. Каждое из переданных медицинских изделий поможет нашим медикам спасать жизни и улучшать качество медицинского обслуживания граждан Абхазии», – отметил министр здравоохранения Астамур Гуния.
Оборудование получит Республиканская больница, гагрская ЦРБ, Санитарно-эпидемиологическая служба, Онкологический центр, инфекционная и городская клиническая больницы столицы, а также городская поликлиника Сухума.
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