СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО РАФТИНГУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии по рафтингу впервые в истории республики приняла участие в международных соревнованиях «Всемирные игры», которые проходили с 9 по 12 июня на реке Белой в Адыгее.

В борьбе за награды сошлись 26 команд из разных стран и регионов, включая Бразилию, Беларусь, Узбекистан и субъекты Российской Федерации.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, наша команда показала достойный результат, заняв пятое место в дисциплине RX MIX и девятое место в мужском зачете.