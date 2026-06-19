УСИЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Рейдовые мероприятия силами сотрудников центрального аппарата МВД, управления Госавтоинспекции и территориальных отделов ГАИ с привлечением оперативных служб ведомства прошли в Гудаутском и Гагрском районах. Мероприятие проводилось при участии всех руководителей ответственных подразделений и под контролем заместителей министра Руслана Ажиба, Беслана Чкадуа, Раща Цвижба.

Основная задача принимаемых мер – это повышение безопасности на дорогах, пресечение грубых нарушений ПДД, выявление лиц, находящихся в розыске, незаконно хранящих наркотические средства и огнестрельное оружие, а так же обеспечение правопорядка и общественной безопасности.

По итогам рейда в Гудаутском и Гагрском районах составлено 163 протокола об административных правонарушениях. 9 водителей отстранены от управления автомобилями после освидетельствования на предмет потребления алкоголя – машины поставлены на штраф-стоянки. Выявлены два факта незаконного хранения наркотического средства и запрещенного психотропного вещества – данные материалы направлены в следственные подразделения.

В целом по Республике в результате проведенных профмероприятий за прошедшие сутки выявлено 366 нарушений правил дорожного движения. 12 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Со 110 автомобилей сняты тонировочные пленки – за нарушение норм тонирования лобовых стеков выписаны штрафы.

Систематические усиленные мероприятия по обеспечению правопорядка в стране и дорожной безопасности проходят по указанию вице-премьера правительства, министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут.

МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики и призывает к соблюдению правил дорожного движения всех его участников.

Об этом сообщает сайт МВД.