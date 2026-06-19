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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ МЧС ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Пятница, 19 июня 2026 14:07
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ МЧС ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Стартовал чемпионат Министерства чрезвычайных ситуаций по мини-футболу в честь 20-летия спасательного ведомства страны. В нем принимают участие футбольные команды из всех районов республики и центрального аппарата министерства.

Глава спасательного ведомства Лев Квициния поздравил участников с началом турнира, пожелал им успехов и выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет в духе благородного соперничества и высоких спортивных идеалов. В течение недели пройдет групповой турнир, по итогам которого определятся участники полуфинала и финала чемпионата.

В первый игровой день состоялись четыре встречи. Команда ПСО г. Гагры и ПСЧ Очамчыры сыграли вничью 2:2, с таким же счетом завершилась встреча команд ПСЧ г. Гудауты и ПСО г. Сухум.

Футболисты ПСЧ г. Ткуарчал обыграли соперников из Гулрыпша 4:1, а команда центрального аппарата МЧС забила в ворота ПСЧ г. Гал пять безответных голов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 14:10

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