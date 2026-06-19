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Абхазия Информ

В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Пятница, 19 июня 2026 15:00
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В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Концерт лауреатов IV Международного конкурса-лаборатории Алисы Гицба состоялся в зале спелеологов Новоафонской пещеры. В программе приняли участие Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка театра «Геликон-опера» Алиса Гицба, а также лауреаты и дипломанты конкурса-лаборатории: Юлия Герасимова, Надежда Сорокина, Борис Рябухин и Давид Чакрян.

Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Антонина Кадобнова.

Прозвучали арии, дуэты и романсы русских и зарубежных композиторов – Баха, Шуберта, Глюка, Доницетти, Делиба, Бизе, Пуччини, Вагнера и других.

Завершился концерт исполнением абхазской народной песни «О скале» всеми участниками.

Проект направлен на укрепление культурных связей России и Абхазии. Концерты проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России и Правительства Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 15:01

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