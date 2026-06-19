 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Новости Пятница, 19 июня 2026 15:02
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники МУП «Зеленый город» Администрации Сухума проводят санитарную обрезку деревьев по улице Эшба. Во избежание чрезвычайных ситуаций проводится обрезка сухих веток эвкалиптов, нависающих над троллейбусными линиями и высоковольтными линиями электропередачи.

Ранее «Зеленый город» провел такие же виды работы по Кодорскому шоссе (от Келасурского моста до Турбазы) и на улице Назадзе.

Заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба рассказал, что по всему городу зелёные насаждения приводятся в порядок – обрезается сухостой, производится высадка новых саженцев.

«К сожалению, многие многолетние деревья повреждены и заражены. Мы заранее подсаживаем молодой посадочный материал в качестве компенсаторных высадок. Также уход производится за газонами, деревьями, кустарниками. Руководством города уделяется большое внимание зелёным насаждениям, деревьям, кустарникам, так как обильная растительность – одна из визитных карточек нашего города», – сказал Тарба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 15:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.