В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники МУП «Зеленый город» Администрации Сухума проводят санитарную обрезку деревьев по улице Эшба. Во избежание чрезвычайных ситуаций проводится обрезка сухих веток эвкалиптов, нависающих над троллейбусными линиями и высоковольтными линиями электропередачи.

Ранее «Зеленый город» провел такие же виды работы по Кодорскому шоссе (от Келасурского моста до Турбазы) и на улице Назадзе.

Заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба рассказал, что по всему городу зелёные насаждения приводятся в порядок – обрезается сухостой, производится высадка новых саженцев.

«К сожалению, многие многолетние деревья повреждены и заражены. Мы заранее подсаживаем молодой посадочный материал в качестве компенсаторных высадок. Также уход производится за газонами, деревьями, кустарниками. Руководством города уделяется большое внимание зелёным насаждениям, деревьям, кустарникам, так как обильная растительность – одна из визитных карточек нашего города», – сказал Тарба.