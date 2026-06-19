Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Беслана Бигвава состоялось рабочее совещание по подготовке международной программы «ЭХО БДФ Республика Абхазия». Большой Детский фестиваль «ЭХО БДФ» пройдет в Абхазии с 6 по 10 июля под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Международная программа фестиваля включает лучшие театральные постановки, кинопоказы и творческие лаборатории.

В ходе встречи обсуждался комплекс организационных вопросов, направленных на качественную подготовку и проведение масштабного проекта.

«Это значимое событие для нашего подрастающего поколения. Наша главная задача – сделать так, чтобы все прошло на самом высоком организационном уровне, а наши дети получили самые яркие и незабываемые впечатления», – отметил Беслан Бигвава.

По итогам совещания вице-президент дал профильным ведомствам соответствующие поручения по подготовке к мероприятию.

Большой Детский фестиваль (БДФ) – масштабный культурный проект, который проводится с 2018 года по инициативе народного артиста РФ Сергея Безрукова. Главная цель проекта – знакомство детской и подростковой аудитории с лучшими достижениями в области театрального, кинематографического, анимационного и литературного искусства.