БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭХО БДФ» ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ
Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Беслана Бигвава состоялось рабочее совещание по подготовке международной программы «ЭХО БДФ Республика Абхазия». Большой Детский фестиваль «ЭХО БДФ» пройдет в Абхазии с 6 по 10 июля под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Международная программа фестиваля включает лучшие театральные постановки, кинопоказы и творческие лаборатории.
В ходе встречи обсуждался комплекс организационных вопросов, направленных на качественную подготовку и проведение масштабного проекта.
«Это значимое событие для нашего подрастающего поколения. Наша главная задача – сделать так, чтобы все прошло на самом высоком организационном уровне, а наши дети получили самые яркие и незабываемые впечатления», – отметил Беслан Бигвава.
По итогам совещания вице-президент дал профильным ведомствам соответствующие поручения по подготовке к мероприятию.
Большой Детский фестиваль (БДФ) – масштабный культурный проект, который проводится с 2018 года по инициативе народного артиста РФ Сергея Безрукова. Главная цель проекта – знакомство детской и подростковой аудитории с лучшими достижениями в области театрального, кинематографического, анимационного и литературного искусства.
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