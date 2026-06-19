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Абхазия Информ

К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬЧАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ…

Новости Пятница, 19 июня 2026 19:02
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К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬЧАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ…

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По решению Комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год», приём заявок на предоставление грантов сельчанам и субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет осуществляться с 22 июня по 6 июля 2026 года.

Предоставление грантов предусмотрено по следующим направлениям:

Развитие растениеводства;

Развитие питомниководства;

Развитие животноводства;

Развитие рыбной отрасли;

Приобретение сельскохозяйственной техники;

Создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:

На приобретение оборудования и комплектующих для животноводства или рыболовства;

На приобретение техники, оборудования и комплектующих для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции;

На корчевку земель с последующим введением в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

На закладку многолетних культур;

На выращивание однолетних насаждений.

Для получения более детальной информации обращаться в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, 3 этаж (часы приема граждан: с 10:00 до 16:00, кроме сб и вс, телефоны: ‎ +7840 226-67-29, +7840 226-19-05), либо в администрацию района по месту нахождения земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 19:11

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