К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬЧАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ…
Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По решению Комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год», приём заявок на предоставление грантов сельчанам и субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет осуществляться с 22 июня по 6 июля 2026 года.
Предоставление грантов предусмотрено по следующим направлениям:
Развитие растениеводства;
Развитие питомниководства;
Развитие животноводства;
Развитие рыбной отрасли;
Приобретение сельскохозяйственной техники;
Создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям:
На приобретение оборудования и комплектующих для животноводства или рыболовства;
На приобретение техники, оборудования и комплектующих для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции;
На корчевку земель с последующим введением в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
На закладку многолетних культур;
На выращивание однолетних насаждений.
Для получения более детальной информации обращаться в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, 3 этаж (часы приема граждан: с 10:00 до 16:00, кроме сб и вс, телефоны: +7840 226-67-29, +7840 226-19-05), либо в администрацию района по месту нахождения земельного участка.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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