В СУХУМЕ ПРОШЛО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. НАША ПАМЯТЬ – ВЫШЕ ГОР!»
Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир состоялся финал проекта, посвящённого Битве за Кавказ на территории Абхазии. Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов России, в рамках конкурса «Созидатели Абхазии».
Руководитель проекта Анна Торгашова напомнила об истоках работы — журналисте Дмитрии Статейнове: «Этот проект родился в сердце одного человека, который был безумным патриотом своей Родины и безумно любил как Абхазию, так и Россию. Он чтил память каждого бойца, который отдал свою жизнь за эту долгожданную победу».
За время работы «Кавказского фронта» восстановлены памятники и мемориалы в Абхазии, сняты документальные фильмы, проведены круглые столы и квесты.
Руководитель Центра правозащиты российских граждан Республики Абхазия Елена Жилинская подчеркнула: «Память – это не архив, а живая связь: когда школьник берёт интервью у ветерана, когда студент восстанавливает историю забытого мемориала – именно так прошлое становится частью настоящего и опорой для будущего».
В рамках финала представили молодёжную выставку «Оборона на перевалах Абхазии», провели круглый стол с учёными и историками, наградили победителей конкурсов эссе и эскизов памятника защитникам перевалов республики.
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