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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. НАША ПАМЯТЬ – ВЫШЕ ГОР!»

Новости Пятница, 19 июня 2026 19:04
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В СУХУМЕ ПРОШЛО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. НАША ПАМЯТЬ – ВЫШЕ ГОР!»

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир состоялся финал проекта, посвящённого Битве за Кавказ на территории Абхазии. Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов России, в рамках конкурса «Созидатели Абхазии».

Руководитель проекта Анна Торгашова напомнила об истоках работы — журналисте Дмитрии Статейнове: «Этот проект родился в сердце одного человека, который был безумным патриотом своей Родины и безумно любил как Абхазию, так и Россию. Он чтил память каждого бойца, который отдал свою жизнь за эту долгожданную победу».

За время работы «Кавказского фронта» восстановлены памятники и мемориалы в Абхазии, сняты документальные фильмы, проведены круглые столы и квесты.

Руководитель Центра правозащиты российских граждан Республики Абхазия Елена Жилинская подчеркнула: «Память – это не архив, а живая связь: когда школьник берёт интервью у ветерана, когда студент восстанавливает историю забытого мемориала – именно так прошлое становится частью настоящего и опорой для будущего».

В рамках финала представили молодёжную выставку «Оборона на перевалах Абхазии», провели круглый стол с учёными и историками, наградили победителей конкурсов эссе и эскизов памятника защитникам перевалов республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 19:10

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