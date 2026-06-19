ВЫПУСК КУРСАНТОВ СВОКУ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. У Мемориала Славы состоялась ежегодная торжественная церемония выпуска курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ). По традиции руководство Министерства обороны и выпускники училища почтили память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу.

После вручения дипломов к молодым лейтенантам обратился заместитель министра обороны Давид Бжания. Он поздравил их с окончанием учебы и переходом на новый, важный этап жизни, пожелав успехов в службе на благо Республики Абхазия.

Сформированное в 2000 году как Военно-учебный центр, Сухумское высшее общевойсковое командное училище прошло большой путь развития. Сегодня это ведущий вуз Министерства обороны, обеспечивающий армию квалифицированными офицерскими кадрами.

За годы работы училище подготовило для войск более 600 офицеров. Многие из них удостоены ведомственных и государственных наград, занимают высокие командные должности в Министерстве обороны и Вооруженных Сслах республики, с честью выполняя свой воинский долг.