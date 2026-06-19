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Абхазия Информ

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ НАДЗОРА

Новости Пятница, 19 июня 2026 22:44
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В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ НАДЗОРА

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Абхазии А.Н. Агрба проведено рабочее совещание с участием заместителя генпрокурора А.Л. Трапш, прокуроров и руководства следственного управления, посвященное анализу текущей деятельности следственного управления и выработке мер по повышению эффективности прокурорского надзора.

В ходе совещания были детально изучены результаты работы ведомства, а также обозначены ключевые проблемные зоны в сфере досудебного производства. По результатам обсуждения генеральным прокурором были даны предметные указания сотрудникам следственного управления, направленные на улучшение и активизацию надзора за деятельностью прокуроров районов, городов и специализированных прокуроров.

Глава ведомства подчеркнул, что аппарату следственного управления необходимо кардинально ужесточить контроль за тем, как прокуроры на местах осуществляют надзор за органами предварительного следствия и дознания внутренних дел.

В рамках исполнения данных поручений следственное управление вводит систему жесткой оценки эффективности работы территориальных и специализированных прокуратур, где ключевым критерием станет их способность своевременно выявлять и пресекать факты укрытия преступлений от учета, а также оперативно реагировать на любые нарушения законности со стороны органов расследования.

Исполнение данных поручений, направленных на укрепление учетно-регистрационной дисциплины и исключение фактов волокиты, поставлено на особый контроль руководством Генпрокуратуры Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 22:46

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