Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве, в редакции самой массовой российской газеты «Комсомольская правда» подписано Соглашение о взаимодействии между РГУ «Апснымедиа» и Издательским домом «Комсомольская правда».

Генеральный директор «Апснымедиа» Роберт Джопуа и главный редактор, генеральный директор «Комсомолки» Олеся Носова во время встречи обсудили, как сделать газеты еще более привлекательными для читателей, каким должен быть современный дизайн печатных изданий, как они могут бороться за своего читателя в условиях господства Интернета в медийном пространстве и поставили свои подписи под документом, который направлен на установление правовых основ взаимодействия, повышение качества информации и развитие связей между абхазскими и российскими СМИ.

«Подписание соглашения с "Комсомольской правдой" – это продолжение нашей системной работы по укреплению связей с ведущими российскими медиа. Для "Апснымедиа" такое партнерство, наряду с уже действующими соглашениями с другими крупнейшими российскими СМИ, открывает новые возможности для обмена опытом и реализации совместных проектов. Мы ценим взаимодействие со всеми нашими российскими коллегами», – отметил Роберт Джопуа.

Коллеги из «Апснымедиа» с момента выхода первого номера еженедельного спецвыпуска «Комсомольская правда» в Абхазии» оказывают творческую и организационную помощь работающим над изданием российским журналистам.

Совсем недавно, в редакции «Апснымедиа» с участием всего коллектива состоялся творческий разговор журналистов двух братских стран. Россияне познакомились с обозревателями и корреспондентами РГУ, наметили темы будущих публикаций и другие сферы сотрудничества с абхазскими авторами, которые теперь уже регулярно публикуются в «Комсомолке».