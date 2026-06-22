К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По решению Комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год», с 22 июня по 1 декабря 2026 года принимаются заявки на оказание финансовой поддержки сёлам Республики Абхазия.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление единовременной финансовой поддержки сёлам Республики Абхазия в размере не более 1 000 000 рублей каждому селу для реализации локальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и условий жизни сельского населения и развития сельских территорий.

Для получения более детальной информации обращаться в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.

Подробнее о программе: https://share.google/csXMzNAMiN1IpnU30