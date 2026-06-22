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Абхазия Информ

К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Новости Понедельник, 22 июня 2026 17:05
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К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По решению Комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год», с 22 июня по 1 декабря 2026 года принимаются заявки на оказание финансовой поддержки сёлам Республики Абхазия.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление единовременной финансовой поддержки сёлам Республики Абхазия в размере не более 1 000 000 рублей каждому селу для реализации локальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и условий жизни сельского населения и развития сельских территорий.

Для получения более детальной информации обращаться в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.

Подробнее о программе: https://share.google/csXMzNAMiN1IpnU30

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июня 2026 17:09

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