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Абхазия Информ

НОВОБРАНЦЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

Новости Понедельник, 22 июня 2026 17:09
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НОВОБРАНЦЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На плацу Министерства обороны Республики Абхазия состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги. В верности Отечеству поклялись новобранцы, призванные в ряды Вооруженных сил в ходе весенней призывной кампании.

С приветственным и напутственным словом к военнослужащим обратился генерал-майор Давид Бжания. Он поздравил молодых бойцов со знаменательным событием в их жизни, подчеркнув важность верности войсковому товариществу, и пожелал им с честью и мужеством выполнять свой воинский долг по защите суверенитета республики.

Разделить этот торжественный и волнующий момент с защитниками Отечества пришли их родные, близкие, а также ветераны Вооруженных сил.

Принятию присяги предшествовала упорная подготовка. Ранее на базе учебного центра Минобороны призывники успешно прошли курс молодого бойца (КМБ).

Под руководством опытных офицеров и инструкторов новобранцы освоили азы строевой и физической подготовки; прошли курс огневой подготовки; изучили ключевые положения общевоинских уставов и требования безопасности.

После завершения торжественного ритуала военнослужащие были распределены по воинским частям и подразделениям Министерства обороны Республики Абхазия, где они и продолжат дальнейшее прохождение срочной службы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июня 2026 17:11

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