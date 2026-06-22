МОРАТОРИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в статью 1 закона «О временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель», сообщает Апсныпресс. Согласно принятому документу, действующий мораторий на изменение статуса сельскохозяйственных угодий продлен до 1 ноября 2026 года.

Ранее установленный законом запрет действовал до 1 июля 2026 года. Необходимость пролонгации ограничений связана с продолжающейся работой над проектом нового Земельного кодекса Республики Абхазия.

Продление сроков позволит завершить подготовку масштабного документа и внести его в Парламент для последующего рассмотрения и финального принятия. На сегодняшний день правовое регулирование в данной сфере обеспечивают Земельный кодекс и профильный закон о временном приостановлении перевода земель сельхозназначения в другие категории земель.

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Принятие законопроекта о продлении моратория на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель сопровождалось активной дискуссией в депутатском корпусе.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что ранее в Абхазии уже вводился мораторий. Это решение было продиктовано необходимостью разработать новые профильные законодательные акты, а также внести соответствующие изменения в действующие.

«Сейчас Администрация президента вновь обратилась к нам с инициативой о продлении действия моратория до 1 ноября. Этот шаг необходим для того, чтобы мы успели детально рассмотреть и принять новый Земельный кодекс Республики Абхазия», – сказал Ашуба.

Он отметил, что депутаты еще не обсуждали проект нового кодекса на заседании профильного комитета, они пока лишь знакомятся с его содержанием.

«В ближайшее время состоится заседание профильного комитета, на котором мы детально обсудим параметры проекта нового Земельного кодекса и его ключевые отличия от старого законодательства в области земельных правоотношений. В связи с этим мы коллегиально приняли решение провести внеочередное заседание сессии, посвященное пролонгации моратория», – сказал спикер.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Темур Бейя прокомментировал решение о продлении моратория на перевод сельхозземель в другие категории.

Депутат напомнил, что срок действия прежнего моратория истекает уже 1 июля. При этом проект нового Земельного кодекса поступил в Парламент из Администрации президента только на прошлой неделе. По словам парламентария, депутаты еще не успели детально ознакомиться с документом, но планируют завершить эту работу к осени.

«Будет абсолютно логично, если мы продлим действие этого моратория до 1 ноября 2026 года. Данная пролонгация даст нам необходимое время для полноценного ознакомления с проектом Земельного кодекса», – отметил Темур Бейя.

Депутат жестко раскритиковал сложившуюся в последние годы практику массового изменения статуса сельхозугодий в районах под строительство гостиниц и туристических комплексов. По его данным, около 99,9% подобных коммерческих проектов так и не были реализованы. Депутат убежден, что земли зачастую выводятся из сельхозоборота исключительно ради последующей перепродажи, а не для реального экономического развития.

«Как мы можем выдавать разрешения на строительство крупных санаторно-курортных объектов в условиях острейшего дефицита инфраструктурных мощностей? В стране не хватает электроэнергии, энергосистема перегружена, а мы согласовываем проекты, требующие колоссальных объемов мощностей», – заявил глава профильного комитета.

В качестве примера нереализованных обещаний Темур Бейя привел крупные проекты вроде «Москва Резорт» и выделение десятков гектаров земли в селе Кындыг. Он подчеркнул, что по закону исполнительная власть имеет полное право изымать участки у инвесторов, которые нарушили сроки обязательств, и передавать их реальным соискателям вместо выделения новых территорий.

Глава комитета призвал остановить сокращение ценных плантаций, напомнив, что текущий год объявлен Годом села.

Бейя отметил, что действующий Земельный кодекс безнадежно устарел и содержит налоговые лазейки, которые будут устранены в новой редакции документа.

«Еще полгода назад в личном разговоре с президентом мы обсуждали необходимость остановить перевод земель до тех пор, пока не будет принят новый кодекс. Это была в том числе и инициатива главы государства. Я полностью ее поддерживаю. Если говорить о моем личном мнении, то я бы продлил этот запрет еще лет на пять. Но сегодня наша общая задача – продлить мораторий до 1 ноября 2026 года, чтобы он завершился синхронно с вступлением в силу нового Земельного кодекса», – резюмировал депутат.

Депутат Кан Кварчия отметил, что его позиция не означает отсутствия поддержки самого решения, однако он указал на системную проблему в государственном управлении.

По мнению депутата, в республике сложилась тенденция менять законы и постановления каждый раз, когда исполнительная власть демонстрирует неэффективность своей работы.

«Министр внутренних дел не справляется – мы меняем закон, глава администрации не работает – снова меняем. Все эти дискуссии возникают из-за того, что исполнительная власть на местах абсолютно не контролирует распределенные ею же земельные ресурсы», – подчеркнул Кан Кварчия.

Депутат пояснил, что Парламенту зачастую приходится принимать решения вслепую, когда Кабинет министров присылает уже готовые проекты. При этом депутаты не знают конечных адресатов и реальных владельцев компаний, получающих участки.

Кварчия напомнил о громких обещаниях инвесторов, вплоть до масштабных объектов, которые якобы должны были строиться в Кындыге. Однако за три года на этих участках ничего не изменилось. При этом подзаконные акты Кабинета министров четко предписывают расторгать контракты с фирмами, не выполнившими обязательства в трехлетний срок.

«С кем из недобросовестных инвесторов расторгли контракт? Кому вынесли такое решение? Ни одного подобного случая нет, ничего исполнительная власть не расторгла. К сожалению, главная проблема в том, что мы вынуждены законодательно подстраиваться под их бездействие. Я прекрасно понимаю обеспокоенность коллег, в этой ситуации каждый по-своему прав, но Парламенту в итоге приходится искать компромиссное, соломоново решение», – заключил депутат.

Депутат Демур Гогия отметил, что речь идет о землях сельхозназначения.

«Изначально мы принимали решение о наложении моратория на перевод земель из-за того, что земель сельхозназначения стало меньше. Этот вопрос нас беспокоит и сейчас, поэтому мы хотим продлить мораторий», – сказал Гогия.

Депутат Беслан Эмрухба также прокомментировал решение о продлении моратория на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории.

Он призвал коллег взвешенно подходить к данному вопросу, чтобы ограничения против недобросовестных крупных инвесторов не парализовали развитие местного малого бизнеса.

«Еще при введении первого моратория к нам поступали многочисленные обращения граждан. Люди просили дать возможность местным жителям, которые только начинают развивать туристическую сферу, оформлять небольшие участки. Речь шла не о десятках гектаров, которые получают крупные компании, а о скромных наделах под семейное дело. Изначально депутаты брали временный таймаут, чтобы навести порядок с крупными инвесторами, но сейчас ситуация бьет по рядовым гражданам», – сказал Эмрухба.

По его словам, этим решением они только мешают людям.

«Местный малый бизнес только начинает развиваться, и подобные ограничения создают для него серьезные препятствия. Нам следовало как минимум заранее уведомить людей о том, что подача, прием документов и ответы на их запросы будут приостановлены, но мы этого не сделали и моментально ввели запрет.

Изначально мораторий вводился исключительно из-за крупных инвесторов, которые набрали земли гектарами и не выполнили взятые на себя обязательства. Проблема не в том, что в Абхазии выделяются участки по 20-30 соток, а в тотальном неисполнении условий договоров», – сказал Эмрухба.

Депутат отметил, что у государства сегодня есть все законные рычаги и возможности, чтобы вернуть эти простаивающие земли.

«Но, если профильные ведомства просто не пользуются этими механизмами, почему из-за их бездействия должен страдать простой гражданин? Почему мы должны отказывать местному жителю, который хочет оформить всего 30 соток, чтобы построить мини-гостиницу и кормить свою семью? Многие из этих людей стоят в очередях больше года. К каждому из нас в личных беседах регулярно обращаются десятки граждан с одним единственным вопросом: «Когда наконец снимут мораторий?» – сказал Эмрухба.

По словам Эмрухба, подавляющее большинство заявителей – это рядовые граждане республики, у которых есть свои скромные бизнес-планы на землю.

«Кто-нибудь в этом зале знает количество поданных заявлений? Почему мы постоянно ориентируемся исключительно на крупных инвесторов с огромными активами? Подавляющее большинство заявителей – это рядовые граждане республики, у которых есть свои скромные бизнес-планы на землю.

Более того, сейчас в стране активно развивается банковская система, в частности, запущена государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках ее второго этапа предприниматели могут получить льготные кредиты по ставке от 5% до 10% годовых, где государство субсидирует процентную ставку. Суммы финансирования через наши отечественные банки составляют до 30 и 50 миллионов рублей. Граждане узнают об этих возможностях, рассчитывают на льготное кредитование и подают документы на перевод небольших участков под свои проекты. Однако из-за нашего моратория они мгновенно лишаются возможности воспользоваться этой государственной поддержкой. Мы бьем по местному малому и среднему бизнесу, лишая людей законного шанса развивать экономику», – сказал он.

По словам депутата Эмрухба, если государство на деле хочет развивать малое и среднее предпринимательство, мы должны смотреть на реальные цифры.

«Давайте признаем: сегодня у нас не столько аграрная, сколько туристическая республика. Достаточно сравнить доходы государственного бюджета от туристической сферы и от сельского хозяйства, чтобы увидеть колоссальную разницу.

Возникает вопрос: на кого тогда должна ориентироваться государственная программа поддержки МСП? На тех, у кого и так все в порядке, или на тех, кто десять лет назад взял землю, не платил налоги, а мы теперь пытаемся с этим разобраться? Если крупные фирмы не выполнили свои инвестиционные обязательства, Парламент должен был отреагировать иначе. Нам следовало еще год назад создать совместную комиссию с участием депутатов, ведь Народное Собрание имеет прямое отношение к одобрению этих участков. Нужно было совместно с исполнительной властью приехать на место и адресно разобраться с каждым нарушением за этот год. Но мы за этот год ничего не сделали. А сегодня Администрация президента просто присылает готовый законопроект, и мы сразу говорим: «Слава Богу, надо поддержать». Запрет продлевается до 1 ноября, но системного решения проблемы мы так и не предложили», – отмечает он.

Депутат уверен, что не должна усложняться законодательная процедура за счет интересов рядовых граждан.

«Работа над новым Земельного кодексом – это отдельный плановый процесс. Мы еще даже не ознакомились с проектом кодекса, который поступил к нам в прошлую пятницу, там явно будут новые предложения. Я совершенно не уверен, что мы сможем окончательно принять этот закон именно к 1 ноября. Возможно, мы примем его раньше – через месяц, а возможно, процесс затянется. Но мы все равно прямо сейчас вводим жесткий мораторием, хотя многие обстоятельства до сих пор остаются для нас неясными. Я совершенно не переживаю за крупных инвесторов, у которых на счетах миллионы долларов. Моя главная забота – это наши граждане со скромными накоплениями. Они хотят перевести небольшие участки в туристическую категорию, чтобы начать и развивать свой семейный бизнес. Сначала мы просили их подождать год, пока действовал первый мораторий. Затем последовало второе продление, теперь мы обсуждаем уже третье. Со стороны это выглядит просто как издевательство над людьми и их планами. Мы в очередной раз искусственно тормозим инициативы местных предпринимателей», – считает Эмурхба.

Депутат Даут Хутаба отметил, что его позиция в пользу продления ограничений обусловлена исключительно наличием готового проекта нового Земельного кодекса.

Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность коллег судьбой рядовых граждан, но видит в моратории необходимую временную меру защиты.

«Если бы сейчас перед нами не лежал готовый проект кодекса – результат масштабного труда Администрации президента, – я бы сегодня не поддержал продление моратория. Еще во время предыдущего голосования я говорил коллегам, что мы не имеем права продлевать эти запреты бесконечно. Жизнь не стоит на месте, люди хотят развиваться, работать и кормить свои семьи. Это объективный факт, который ни у кого из нас не вызывает сомнений. Однако, если мы прямо сейчас не пролонгируем мораторий, возникнет опасный правовой вакуум. В Кабинет министров, в администрации городов и районов республики мгновенно хлынет огромный поток заявлений. И я боюсь, что это будет как раз тот самый агрессивный поток крупного капитала, против злоупотреблений которого мы все и пытаемся бороться. Это будут интересы далеко не простых людей. Именно поэтому, чтобы обеспечить честную и спокойную работу над новым Земельным кодексом, сегодня я проголосую за продление моратория», – сказал он.

После длительного обсуждения депутаты Парламента большинством голосов внесли изменения в статью 1 закона «О временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель».

Согласно принятому документу, действующий мораторий на изменение статуса сельскохозяйственных угодий продлен до 1 ноября 2026 года. Ранее установленный законом запрет действовал до 1 июля 2026 года.

Об этом сообщает Апсныпресс.