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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Новости Понедельник, 22 июня 2026 17:27
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СОВЕЩАНИЕ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба провел рабочее совещание с прокурорами районов, города Сухум, специализированными прокурорами, а также их заместителями. В ходе совещания были рассмотрены вопросы организации прокурорского надзора за расследованием уголовных дел, повышения качества следственной работы, а также выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от учета.

Генпрокурор указал на отдельные недостатки в деятельности органов прокуратуры и следствия, подчеркнув необходимость повышения эффективности надзорной деятельности.

Также особое внимание было уделено вопросам соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан. Адгур Агрба подчеркнул недопустимость нарушений установленных законодательством сроков и поручил обеспечить своевременное и качественное рассмотрение всех поступающих обращений, а также надлежащее информирование заявителей о результатах их рассмотрения.

По итогам совещания генпрокурор поручил прокурорам усилить надзор за деятельностью следственных органов на местах, обеспечить своевременное выявление нарушений законодательства и принять дополнительные меры по повышению качества расследования уголовных дел.

Кроме того, глава ведомства проинформировал участников совещания о предстоящих кадровых изменениях по итогам первого полугодия. Он сообщил, что в ближайшее время состоится коллегия, на которой будут подведены итоги деятельности органов прокуратуры и рассмотрены основные показатели их работы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июня 2026 17:30

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