В СУХУМЕ ПЕРЕКРЫТ ВЪЕЗД НА НАБЕРЕЖНУЮ В РАЙОНЕ КАФЕ«ПИНГВИН»

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме, по инициативе главы города Тимура Агрба и при одобрении Сухумского городского собрания принято важное решение для повышения комфорта и безопасности горожан: перекрыт въезд на набережную со стороны улицы Аршба в районе кафе «Пингвин».

Основная цель этой меры – создать безопасные и удобные условия для прогулок жителей города. Теперь граждане смогут беспрепятственно прогуливаться в этой зоне в любое время, в том числе с детьми в колясках.

Администрация города подчёркивает, что безопасность пешеходов, в особенности детей и маломобильных групп населения, остаётся одним из главных приоритетов в работе городских властей.