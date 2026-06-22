ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие министр финансов Саид Губаз, министр экономики Теймураз Миквабия, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, его заместитель Батал Гулия и начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект нового базового закона «О патентной системе налогообложения». Также депутаты рассмотрели связанный с ним проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения», разработанный в целях синхронизации и приведения действующего законодательства Республики Абхазия в соответствие с положениями нового базового закона.

Принято решение включить данные законопроекты в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать принять их в первом чтении.

Затем участники заседания обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере авиации», который направлен на внесение изменений в действующие законы Республики Абхазия в части предоставления налоговых льгот в сфере гражданской авиации.

По итогам обсуждения, комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.