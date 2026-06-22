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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ АБХАЗИИ ПРИЗВАЛО ПРЕКРАТИТЬ ПАНИКУ С ТОПЛИВОМ

Новости Понедельник, 22 июня 2026 18:15
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ АБХАЗИИ ПРИЗВАЛО ПРЕКРАТИТЬ ПАНИКУ С ТОПЛИВОМ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство энергетики Абхазии обращается к гражданам с просьбой не создавать ажиотаж и воздержаться от покупки топлива впрок. Ведомство сообщило об этом в своем канале в Telegram.

«Министерство энергетики настоятельно просит граждан избегать создания ажиотажного спроса и не приобретать топливо впрок (в дополнительные емкости), чтобы не вызвать избыточную нагрузку на инфраструктуру автозаправочных станций. В приоритете должно оставаться обеспечение аграриев необходимым горючим для выполнения сельскохозяйственных работ», говорится в официальном сообщении.

Минэнерго также подчеркивает, что ситуация в топливной сфере контролируется президентом и правительством, и на территории республики имеется достаточный запас топлива для покрытия текущих нужд.

«На этапе разрешения логистических вопросов ведется ежедневное взаимодействие с русскими партнерами. Обсуждаются меры по ускорению отгрузки нефтепродуктов от поставщиков и ускорению доставки уже отгруженных цистерн с топливом», – отметил министр энергетики Батал Мушба.

Министр добавил, что ожидается прибытие новой партии топлива, которое будет направлено на автозаправочные станции в республике.

В ряде АЗС в Сухуме, особенно с 19 июня, отмечаются очереди.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июня 2026 18:17

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