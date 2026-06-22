Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Силами противовоздушной обороны была успешно отражена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в приграничной зоне. Один из сбитых в небе над границей Республики Абхазия и Российской Федерации аппаратов упал в акваторию Чёрного моря примерно в 300 метрах от береговой линии.

По имеющейся информации, боевой заряд беспилотника не детонировал. В связи с морскими течениями и погодными условиями существует риск выноса обломков аппарата на побережье.

Министерство обороны убедительно просит жителей и гостей республики соблюдать повышенные меры осторожности:

Не приближайтесь к береговой линии в случае обнаружения неизвестных объектов.

Категорически запрещено подходить, трогать или пытаться самостоятельно перемещать подозрительные металлические предметы и обломки.

Немедленно сообщайте о любых подозрительных находках в правоохранительные органы или по телефонам экстренных служб.