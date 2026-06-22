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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 22 июня 2026 18:43
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СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное ситуации с топливом в Абхазии. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, гендиректор РУП «Абхазская государственная топливная компания» Рамаз Джопуа, представители топливных компаний и автозаправочных станций.

«Приоритетным остаётся обеспечение топливом аграриев и автомобилистов. Курортный сезон практически у нас начался, и как всегда в это время года, повышенный спрос на топливо. Министерству энергетики необходимо тесно взаимодействовать с компаниями, обеспечивающими поставку и реализацию топлива, чтобы не допустить его дефицита», – отметил премьер-министр.

Представители топливных компаний проинформировали о реализуемых мерах по насыщению внутреннего рынка топливом, поддержанию устойчивой цены.

Запасов топлива на данный момент достаточно для текущих нужд республики, проинформировал министр энергетики. Уже сегодня поступают партии ГСМ, которые будут направлены на автозаправочные станции.

«В Республике достаточный запас по всем видам нефтепродуктов. Объёмы, которые были законтрактованы, отгружаются. Надеемся, что и в дальнейшем эти объёмы будут отгружаться. Те сложности, которые сегодня есть на топливном рынке Российской Федерации, не могут не влиять на скорость и возможность отгрузок нефтепродуктов в сторону Республики Абхазия. Есть ограничения на выдачу нефтепродуктов в дополнительные емкости, и это представляет определённую сложность в связи с текущими работами в сельском хозяйстве, строительными работами», – отметил Батал Мушба.

«Наверное, мы будем обращаться к крупнейшим поставщикам топлива, чтобы они пошли встречу. На мой взгляд, абсолютно нецелесообразно выводить сельскохозяйственную технику с полей для того, чтобы на заправке они могли заправиться. Во-первых, это практически в два раза увеличивает объём потребляемого топлива. Во-вторых, это потеря времени», – сказал вице-премьер Джансух Нанба.

На совещании было отмечено, что имеют место логистические задержки при доставке топлива из России, прорабатываются меры по ускорению отгрузки нефтепродуктов.

Премьер-министр особое внимание уделил вопросам необходимости безусловного и своевременного обеспечения потребностей сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных полевых работ.

Владимир Делба поручил Министерству энергетики осуществлять непрерывный мониторинг за ситуацией на топливном рынке и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июня 2026 19:15

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