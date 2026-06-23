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Абхазия Информ

В ЦВЗ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦИФРОВОГО КАТАЛОГА «АБАРТ»

Новости Вторник, 23 июня 2026 22:28
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В ЦВЗ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦИФРОВОГО КАТАЛОГА «АБАРТ»

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Сухума состоялась презентация цифрового каталога Агентства креативных индустрий «Абарт». Новая онлайн-платформа создана для того, чтобы объединить представителей креативных профессий Абхазии и сделать их услуги более доступными для жителей и гостей страны.

В каталоге уже представлены около 150 специалистов из различных сфер – от художников, дизайнеров и фотографов до IT-специалистов, представителей медиа и индустрии моды.

Пользователи смогут ознакомиться с портфолио участников, найти нужного специалиста, а также сформировать команды для совместной работы над проектами.

«Сегодня в Абхазии нет цифровой платформы, на которой наши граждане могли бы найти нужного специалиста. Мы надеемся, что после презентации сайта все желающие смогут зарегистрироваться и показать себя всему миру», – отметил министр культуры Даур Кове.

Ожидается, что после запуска платформы число ее участников будет расти, а сам каталог станет важным инструментом развития креативных индустрий в республике.

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