Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Открыт прием заявок на III международный конкурс «Музыка Гордых». Он продлится до 6 июля. Конкурс станет отборочным этапом перед одноименным международным фестивалем, который впервые пройдет в Сухуме 26 августа. В нем могут участвовать профессиональные и начинающие исполнители из России и Абхазии.

Заявки принимаются по семи номинациям, включая «Песню о Родине», «Песню о семье», «Песню о защитниках страны», «Голоса народов России» и «Голоса Абхазии».

Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта музыкагордых.рф и приложить видеозапись живого исполнения песни продолжительностью от 60 секунд до 5 минут. Количество заявок от одного исполнителя или музыкального коллектива не ограничено.

Победителей определит жюри во главе с Народным артистом России Николаем Расторгуевым. Лучшие композиции войдут в ротацию радиостанции «Гордость», а их исполнители выступят на международном фестивале «Музыка Гордых».

Организаторы проекта – Фонд Николая Расторгуева и радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России.