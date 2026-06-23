ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «МУЗЫКА ГОРДЫХ»
Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Открыт прием заявок на III международный конкурс «Музыка Гордых». Он продлится до 6 июля. Конкурс станет отборочным этапом перед одноименным международным фестивалем, который впервые пройдет в Сухуме 26 августа. В нем могут участвовать профессиональные и начинающие исполнители из России и Абхазии.
Заявки принимаются по семи номинациям, включая «Песню о Родине», «Песню о семье», «Песню о защитниках страны», «Голоса народов России» и «Голоса Абхазии».
Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта музыкагордых.рф и приложить видеозапись живого исполнения песни продолжительностью от 60 секунд до 5 минут. Количество заявок от одного исполнителя или музыкального коллектива не ограничено.
Победителей определит жюри во главе с Народным артистом России Николаем Расторгуевым. Лучшие композиции войдут в ротацию радиостанции «Гордость», а их исполнители выступят на международном фестивале «Музыка Гордых».
Организаторы проекта – Фонд Николая Расторгуева и радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России.
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