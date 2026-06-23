АТОР: САМЫМ БЮДЖЕТНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ ОТДЫХА РОССИЯН В ИЮЛЕ СТАЛА АБХАЗИЯ
Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала стоимость летних путевок на июль. Самыми доступными зарубежными направлениями для двоих на 10 ночей оказались Турция и Египет (от 130-140 тысяч рублей), а самым бюджетным вариантом в принципе стала Абхазия, где отдых обойдется от 70-80 тысяч рублей на пару.
Цены варьируются в зависимости от системы питания и страны. Например, поездка на китайский остров Хайнань стартует от 140–150 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется Таиланд – 160–179 тысяч, а Грузия — 155–165 тысяч, передало РИА «Новости».
Среди экзотических направлений самыми дорогими стали Индонезия (от 300–310 тысяч с завтраками) и Сейшелы (от 290-300 тысяч). Для сравнения, тур в Иорданию с завтраками стоит от 170-180 тысяч, а с полным пансионом – уже 230 тысяч. Отдых в Белоруссии с трехразовым питанием в санатории оценили в 110-120 тысяч рублей.
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