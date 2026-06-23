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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Вторник, 23 июня 2026 23:00
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В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Очередную оперативную информацию о сбыте наркотических средств разработали и реализовали сотрудники УКОН МВД, в результате чего задержали гражданку Республики Узбекистан Остонову Юлдуз Зокир-кизи, 1991 г. р.

Подозреваемая незаконно приобрела с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, которое хранила и впоследствии распространяла путем скрытого размещения на территории Республики Абхазия. За каждую сделанную закладку, со слов задержанной, она получала 2000 рублей.

Женщина, реализуя свой преступный умысел, осуществляла закладки с наркотическим средством в центре Сухума, непосредственно в общественном парке на набережной Махаджиров. А также промышляла наркоторговлей на пляже, фотографировала размещенные для продажи свертки и отправляла через мессенджер «Телеграмм» координатору.

Из различных потайных мест, на которые добровольно указала задержанная в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий при участии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудники УКОН изъяли уже готовые к реализации закладки с наркотическим средством «метадон», которые не успели дойти до адресата.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Юлдуз Остоновой по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, расследует следственный отдел УВД по г. Сухум. Подозреваемая содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2026 23:07

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