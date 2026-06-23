ЖИТЕЛЬНИЦУ СУХУМА СПАСЛИ В АКВАТОРИИ ГОРОДА

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Жительницу Сухума спасли сегодня утром сотрудники ГИМС МЧС Абхазии в акватории города. ЧП произошло около 09 часов в районе Диоскурии. Женщина заплыла далеко в море. Её понесло сильным течением и стало затягивать под камни. Она стала звать на помощь. Спасатели отреагировали оперативно. Подплыли к утопающей на лодке, вытащили из воды и доставили её на берег.

Между тем, трое водолазов из Абхазии вернулись в республику из Симферополя после прохождения курсов по повышению квалификации. В течение полутора месяцев три сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам МЧС стажировались в Крыму и прошли полный курс теоретических и практических занятий по подводному погружению.

По прибытии в Абхазию они приступили к выполнению служебных обязанностей в своем подразделении в штатном режиме.