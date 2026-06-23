СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ФИКСИРУЕТ РОСТ ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТУРИСТОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В июне транспортный и пассажирский трафик через МАПП Адлер вырос на 18% и 23% соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца. Ежедневно границу пересекают более 7 тыс. транспортных средств и 30 тыс. физических лиц при пропускной способности не более 1,5 тыс. транспортных средств в сутки. С начала года через российско-абхазскую границу в МАПП Адлер проследовало 3,81 млн человек и 944 тыс. транспортных средств.