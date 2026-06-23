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Абхазия Информ

СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ФИКСИРУЕТ РОСТ ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТУРИСТОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ

Новости Вторник, 23 июня 2026 23:10
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СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ФИКСИРУЕТ РОСТ ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТУРИСТОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В июне транспортный и пассажирский трафик через МАПП Адлер вырос на 18% и 23% соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца. Ежедневно границу пересекают более 7 тыс. транспортных средств и 30 тыс. физических лиц при пропускной способности не более 1,5 тыс. транспортных средств в сутки. С начала года через российско-абхазскую границу в МАПП Адлер проследовало 3,81 млн человек и 944 тыс. транспортных средств.

В настоящее время проводится модернизация пункта пропуска, принимаются необходимые меры для предотвращения скопления транспортных средств, организовано реверсивное движение автомобилей и усилены смены таможенного поста.

Для скорейшего прохождения контроля в МАПП Адлер функционируют 22 полосы движения. Для пропуска туристических автобусов используются 4 полосы движения и резервная полоса движения в часы пиковых нагрузок.

Обращаем внимание, что для минимизации времени прохождения границы необходимо учитывать, что пиковые нагрузки приходятся на утренние часы работы и на период праздничных и выходных дней. В качестве альтернативы возможно использование железнодорожного сообщения и других видов транспорта (морского/воздушного).

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2026 23:23

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