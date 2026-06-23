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Абхазия Информ

НАД РЕГИОНАМИ РОССИИ, АБХАЗИЕЙ И ЧЕРНЫМ МОРЕМ СБИЛИ 31 УКРАИНСКИЙ БПЛА

Новости Вторник, 23 июня 2026 23:18
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НАД РЕГИОНАМИ РОССИИ, АБХАЗИЕЙ И ЧЕРНЫМ МОРЕМ СБИЛИ 31 УКРАИНСКИЙ БПЛА

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами РФ, Абхазией и Черным морем 31 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 июня с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваторией Черного моря», – сказали в МО.

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