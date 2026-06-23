ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ ГЛАДКОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ПОСЛА РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии, сообщил первый заместитель председателя комитета Константин Затулин. В мае источники РБК сообщали, что Гладкова назначат послом в Абхазии в скором времени.

«Оправдались предположения, что новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков», – написал Затулин в телеграм-канале по итогам заседания комитета.

Один из источников РБК из числа федеральных чиновников говорил, что именно этого назначения хотел бы и сам Гладков.

Для бывшего губернатора рассматривалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе пост замминистра экономического развития, однако этот вариант отпал, сообщили собеседники РБК. Ранее «Ведомости» писали о возможном назначении Гладкова в Минэк и послом в Абхазию, называя это «рабочим вариантом».

«Кандидатуру [посла] должен внести президент. Как только внесет, так сразу мы будем это рассматривать», – заявил ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.