ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ОСМАНУ ШАМБА

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Гудаутским районным судом под председательством судьи Лазаревой М. С. оглашён обвинительный приговор в отношении Шамба Османа Роландовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Как сообщалось ранее, 07 сентября 2025 года примерно в 21:40 в городе Гудаута, на пересечении улиц Проспект Героев и Маргания, Шамба О. Р. в ходе возникшего конфликта, переросшего в драку, извлёк имеющийся при себе колюще-режущий предмет, похожий на нож, которым нанёс один удар Агумава С. В. в паховую область в проекции бедренной артерии, от чего последний скончался в Гудаутской ЦРБ.

Шамба Осману Роландовичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.