КОНЦЕРТ «PIANO DUO & ORCHESTRA» В СТАМБУЛЕ
Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 26 июня в Стамбуле на сцене культурного центра İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi (İAKM) состоится уникальное и долгожданное событие – концерт «Piano Duo & Orchestra».
Фортепианный дуэт «Piano Duo» – народная артистка Республики Абхазия Нинель Бжания и заслуженная артистка Республики Абхазия Гулиза Авидзба – представит яркую и разнообразную программу в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под управлением главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия, маэстро Давида Терзяна.
В этот вечер со сцены прозвучат как шедевры мировой классики, так и сочинения современных авторов. Особое место в репертуаре дуэта занимают авторские обработки и исполнение произведений абхазских композиторов.
Этот масштабный музыкальный проект объединит представителей нескольких стран и культур: наряду с абхазскими музыкантами в концерте примут участие исполнители из Турецкой Республики и Российской Федерации.
Реализация этого масштабного международного музыкального проекта стала возможной благодаря совместным усилиям Полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагима Авидзба, Федерации абхазских культурных центров Турции и Министерства культуры Республики Абхазия.
Концерт станет важным шагом в укреплении культурных связей и развитии международного сотрудничества.
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