АБХАЗСКИЕ АТЛЕТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ «ОЛИМПИЯ-XIII»

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии стали победителями и призерами Открытого чемпионата Европы по силовым видам спорта «ОЛИМПИЯ-XIII» в городе Сочи. По итогам соревнований абхазские атлеты завоевали семь золотых и одну серебряную медаль.

В дисциплине «жим лежа» среди юношей до 13 лет победителем стал Вадим Стороженко с результатом 30 кг. Серебряную медаль в этой же возрастной категории завоевал Николай Стороженко, поднявший 27,5 кг.

Камилла Лакашия заняла первое место в дисциплине «жим лежа» в своей возрастной и весовой категории до 82,5 кг, показав результат 90 кг.

В дисциплине «жим лежа» первые места также заняли Максим Быков (весовая категория до 100 кг, результат 160 кг) и Демур Биченов (весовая категория до 125 кг, результат 160 кг).

В соревнованиях по троеборью золотые медали завоевали Самад Чачхалия в весовой категории до 90 кг с результатом 565 кг и Давид Шанава в категории до 110 кг с результатом 637,5 кг.

Победителем в своей возрастной и весовой категории до 100 кг стал Владимир Габуния, показав результат 170 кг.