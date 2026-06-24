 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ АТЛЕТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ «ОЛИМПИЯ-XIII»

Новости Среда, 24 июня 2026 17:08
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ АТЛЕТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ «ОЛИМПИЯ-XIII»

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии стали победителями и призерами Открытого чемпионата Европы по силовым видам спорта «ОЛИМПИЯ-XIII» в городе Сочи. По итогам соревнований абхазские атлеты завоевали семь золотых и одну серебряную медаль.

В дисциплине «жим лежа» среди юношей до 13 лет победителем стал Вадим Стороженко с результатом 30 кг. Серебряную медаль в этой же возрастной категории завоевал Николай Стороженко, поднявший 27,5 кг.

Камилла Лакашия заняла первое место в дисциплине «жим лежа» в своей возрастной и весовой категории до 82,5 кг, показав результат 90 кг.

В дисциплине «жим лежа» первые места также заняли Максим Быков (весовая категория до 100 кг, результат 160 кг) и Демур Биченов (весовая категория до 125 кг, результат 160 кг).

В соревнованиях по троеборью золотые медали завоевали Самад Чачхалия в весовой категории до 90 кг с результатом 565 кг и Давид Шанава в категории до 110 кг с результатом 637,5 кг.

Победителем в своей возрастной и весовой категории до 100 кг стал Владимир Габуния, показав результат 170 кг.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2026 17:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНЦЕРТ «PIANO DUO & ORCHESTRA» В СТАМБУЛЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА СЕЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.