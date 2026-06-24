Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава провёл заседание организационного комитета по проведению Года села. В его работе приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба, министры, руководители центральных органов государственного управления и главы администраций районов.

Открывая заседание, Беслан Бигвава напомнил, что 2026 год объявлен президентом Годом села. В этой связи реализуется комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие сельских территорий.

Вице-президент подчеркнул особую роль абхазского села в сохранении национальной культуры, традиций, языка и самобытности народа.

«Развитие села – это не только поддержка сельского хозяйства. Речь идет о комплексном развитии территорий, которое включает модернизацию инфраструктуры, совершенствование системы образования и здравоохранения, развитие энергетики и других направлений, напрямую влияющих на качество жизни людей», – отметил Беслан Бигвава.

Вице-премьер Джансух Нанба рассказал о ходе реализации программы поддержки сельскохозяйственных проектов, объем финансирования которой в текущем году по решению Президента составляет 500 миллионов рублей. Он отметил, что прием заявок на получение грантов и субсидий уже начался. Государственная поддержка предоставляется по различным направлениям, включая развитие растениеводства, животноводства, рыбоводства, приобретение сельскохозяйственной техники, а также создание и развитие производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

Министр финансов Саид Губаз проинформировал о финансировании мероприятий, реализуемых в рамках Года села. По его словам, по предварительным оценкам, к концу текущего года общий объем средств на поддержку и развитие сельских территорий составит около 3 миллиардов рублей.

Министр энергетики Батал Мушба проинформировал о проводимой работе по модернизации энергетической инфраструктуры в сельской местности. В населенных пунктах республики осуществляется строительство и реконструкция линий электропередачи, устанавливаются новые трансформаторные подстанции, производится замена опор и оборудования. Продолжаются работы по расчистке линий электропередачи и реализации мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения сельских населенных пунктов.

Министр просвещения Хана Гунба рассказала о мерах по развитию сельских школ. Она отметила, что среди выпускников, награжденных в этом году золотыми медалями, есть и выпускница сельской школы, продемонстрировавшая высокий уровень знаний и подготовки.

Хана Гунба также сообщила, что в рамках Года села республиканский конкурс «Учитель года» в этом году будет проводиться исключительно среди педагогов сельских школ. Кроме того, министерством запланирована программа повышения квалификации учителей сельских школ, направленная на совершенствование преподавания точных наук – математики, физики и химии.

О ходе работ по развитию дорожной инфраструктуры доложил начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония. Было отмечено, что до конца года планируется провести ремонт и обновление ряда автомобильных дорог, ведущих к сельским населенным пунктам.

Подводя итоги заседания, Беслан Бигвава отметил, что оргкомитет рассмотрел промежуточные результаты реализации мероприятий, проводимых в рамках Года села.

Вице-президент поручил руководителям министерств и ведомств усилить координацию действий с районными администрациями, обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий и оперативно решать возникающие вопросы. Беслан Бигвава подчеркнул, что главной задачей остается создание достойных условий для жизни людей в селах, развитие инфраструктуры и поддержка социально-экономического развития сельских территорий.