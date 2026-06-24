В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ МАСШАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНОЙ
Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия приступило к проведению плановой совместной штабной тренировки (СШТ), направленной на отработку вопросов организации и ведения территориальной обороны. В мероприятиях задействованы органы военного управления, представители силовых структур республики, администрации районов и города Сухум.
Основной целью тренировки является проверка эффективности взаимодействия между военным командованием и гражданскими властями. В условиях динамично меняющейся оперативной обстановки участники отработают широкий спектр задач по предназначению.
Сценарий СШТ разработан с учетом современных вызовов и угроз военной безопасности Абхазии, а также опыта локальных войн последних лет. Особое внимание уделено решению задач в оперативно важных районах республики.
Для максимального приближения к боевой обстановке созданы специальные группы обозначения действий противника. В ходе активной фазы на всей территории страны они будут применять нестандартные приемы и способы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения.
Руководство тренировкой осуществляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил.
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