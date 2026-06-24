Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Генпрокурор Адгур Агрба провёл рабочее совещание со следователями и руководством следственного управления генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В ходе встречи была дана положительная оценка работе следственного управления, несмотря на объективные сложности, возникающие в процессе деятельности. Отмечено, что на следственное управление возложена высокая степень ответственности.

«Вы – опытные специалисты и профессионалы, и я рассчитываю на вас. Со своей стороны я обеспечу все необходимые условия для эффективной работы. Работа непростая, но вы с ней справитесь», – подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил, что в производстве находятся сложные и резонансные уголовные дела, требующие повышенного внимания и профессионального подхода. Несмотря на все сложности, необходимо продолжать работу в полном объёме и обеспечивать надлежащее расследование.