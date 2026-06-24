 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСТОРИКО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

Новости Среда, 24 июня 2026 17:27
Оцените материал
(0 голосов)
В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСТОРИКО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В столице Абхазии продолжаются работы по обновлению облика города: по поручению главы Сухума Тимура Агрба идёт ремонт фасадов зданий, имеющих историкокультурную ценность, а также жилых домов. Инициатива направлена на то, чтобы сохранить архитектурное наследие города и одновременно повысить качество городской среды.

Сохранение архитектурного облика Сухума – задача, требующая не только организационных усилий, но и существенных ресурсов. Благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции местных бизнесменов удаётся ускорять темпы работ, охватывать больше объектов.

Особое внимание уделяется объектам, которые формируют узнаваемый облик Сухума. Специалисты подходят к работам с учётом исторической специфики зданий: восстанавливают декоративные элементы, подбирают цветовые решения, соответствующие первоначальному облику строений. При этом используются современные материалы и технологии, позволяющие не только вернуть фасадам эстетичный вид, но и обеспечить их долговечность.

Параллельно ведутся работы на жилых домах. Обновление фасадов помогает решить сразу несколько задач: улучшить внешний вид кварталов, повысить комфорт проживания горожан и снизить темпы износа зданий. В ходе ремонта устраняют трещины, обновляют штукатурку, приводят в порядок балконы и оконные проёмы.

Вклад каждого предпринимателя – это не просто финансовая помощь, это реальный шаг к тому, чтобы наш город становился красивее и уютнее, сохранял свою неповторимую атмосферу и при этом обретал современный, ухоженный вид. Такое партнёрство власти и бизнеса – яркий пример того, как совместными усилиями можно добиваться значимых перемен.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2026 17:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ И РУКОВОДСТВОМ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.