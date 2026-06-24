В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСТОРИКО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В столице Абхазии продолжаются работы по обновлению облика города: по поручению главы Сухума Тимура Агрба идёт ремонт фасадов зданий, имеющих историко‑культурную ценность, а также жилых домов. Инициатива направлена на то, чтобы сохранить архитектурное наследие города и одновременно повысить качество городской среды.

Сохранение архитектурного облика Сухума – задача, требующая не только организационных усилий, но и существенных ресурсов. Благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции местных бизнесменов удаётся ускорять темпы работ, охватывать больше объектов.

Особое внимание уделяется объектам, которые формируют узнаваемый облик Сухума. Специалисты подходят к работам с учётом исторической специфики зданий: восстанавливают декоративные элементы, подбирают цветовые решения, соответствующие первоначальному облику строений. При этом используются современные материалы и технологии, позволяющие не только вернуть фасадам эстетичный вид, но и обеспечить их долговечность.

Параллельно ведутся работы на жилых домах. Обновление фасадов помогает решить сразу несколько задач: улучшить внешний вид кварталов, повысить комфорт проживания горожан и снизить темпы износа зданий. В ходе ремонта устраняют трещины, обновляют штукатурку, приводят в порядок балконы и оконные проёмы.

Вклад каждого предпринимателя – это не просто финансовая помощь, это реальный шаг к тому, чтобы наш город становился красивее и уютнее, сохранял свою неповторимую атмосферу и при этом обретал современный, ухоженный вид. Такое партнёрство власти и бизнеса – яркий пример того, как совместными усилиями можно добиваться значимых перемен.