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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Новости Среда, 24 июня 2026 17:33
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, посвященное обсуждению отчёта об исполнении Республиканского бюджета за 2025 год. В заседании участвуют премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр финансов Саид Губаз, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, министр экономики Теймураз Миквабия, заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба, начальник УКС Демир Гамисония, депутаты.

Государственный бюджет Абхазия в 2025 году по доходам исполнен в объеме 21 млрд 726 млн рублей, что составило 102% от уточненных плановых показателей. Расходная часть бюджета составила 20 млрд 526 млн рублей, сообщил министр финансов Саид Губаз. Поступления доходов в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 5 млрд 984 млн рублей, или на 38%.

По словам министра, столь значительный рост обусловлен увеличением объемов российской финансовой помощи в отчетном году, которая составила 8 млрд 380 млн рублей (на 1 млрд 316 млн рублей выше показателей 2024 года).

В структуре доходов госбюджета налоговые поступления составили 10 млрд 521 млн рублей, или 48% от общего объема поступлений. Основная доля собственных доходов традиционно обеспечена ведомствами, администрирующими налоговые сборы, и Государственным таможенным комитетом.

Саид Губаз также озвучил ключевые параметры исполнения республиканского бюджета:

общие доходы – 17 млрд 89 млн рублей или 102% от уточненного плана;

налоговые и неналоговые доходы – 8 млрд 444 млн рублей;

безвозмездные поступления – 8 млрд 645 млн рублей.

Собственные доходы Абхазии в 2025 году составили 8 млрд 708 млн рублей или 105% от планируемых показателей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2026 17:38

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